Onpasseerbare PEC-doelman Boer heeft Van Geffen in het vizier

PEC op rapport: Namli briljant, Sandler de beste

31 oktober De Stentor beoordeelt spelers van PEC Zwolle die in eredivisieduels een half uur of langer in actie zijn gekomen. Tegen ADO Den Haag etaleerde Younes Namli weer eens zijn talent, maar verdediger Philippe Sandler was de grote baas op het veld.