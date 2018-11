Ontgoochelde Van 't Schip mist voetbal en mentaliteit bij PEC Zwolle

John van 't Schip, trainer van PEC Zwolle, was met stomheid geslagen nadat zijn ploeg op dramatische wijze onderuit ging bij Fortuna Sittard (3-0). ,,Wat we vandaag hebben laten zien, lag mijlenver verwijderd van wat we willen zien.”

,,Ik ben wel geschrokken, omdat we op basis van wat we de voorbije wedstrijden hebben laten zien weer omhoog leken te kruipen. Maar het was heel teleurstellend. In het begin schoten in het voetbal, in het mentale, in vechtlust tekort. Dat mag niet", foeterde de coach.

Aan de voorbereiding kon het volgens Van 't Schip niet liggen. ,,We hebben de tegenstander uitvoerig besproken, zijn een dag eerder deze kant op gekomen. Dat zegt ook niet alles. Aan zware benen door het bekerduel kan het ook niet liggen. Fortuna heeft minder rust gehad en daar komt bij dat wij in de eerste minuten al achter de feiten aanliepen.”

Gele kaart

,,Elke nederlaag is vervelend, maar vandaag hebben we een grote steek laten vallen. Wat we vandaag hebben laten zien, lag mijlenver verwijderd van wat we willen zien“, vervolgde de trainer van PEC Zwolle, die in de eerste helft geel kreeg van Christiaan Bax.