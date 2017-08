Onvermoeibare Kingsley dwingt FC Twente op de knieën: 'Ik was al gesloopt'

Kingsley Ehizibue werd in het laatste kwart tegen FC Twente als rechter aanvaller geposteerd. Met succes, want uitgeput of niet, de speler van PEC Zwolle forceerde uiteindelijk de beslissing voor zijn ploeg (2-0).

,,Ik was al gesloopt toen ik naar voren moest", zegt Ehizibue, die na zeventig minuten als rechtsback de plek van aanvaller Younes Namli overnam. ,,Het stond alleen nog 1-0 en ik wist dat we daarmee niet save waren. Ik wilde ten koste van alles dat wij die tweede zouden maken. Met hulp van het publiek bleef ik gaan. Ik zag de ruimtes en uiteindelijk lukte het ook. Al vond ik dat ik ook nog had moeten scoren."

Pendelen

Een kwartier voor tijd was de zoveelste sprint van de onvermoeibare Ehizibue te machtig voor Twente-speler Dejan Trajkovski. Zijn tackle kwam te laat, waarna Bram van Polen vanaf elf meter de driepunter veiligstelde voor PEC. Ehizibue was in de zege misschien wel de grootste plaaggeest voor de bezoekers. In de eerste helft al pendelde de verdediger op en neer aan de rechterkant. Twente-aanvaller Oussama Assaidi erkende na afloop zich vooral linksback gevoeld te hebben omdat hij steeds achter Ehizibue aan moest.

,,De credits zijn voor de staf en mijn medespelers. Ik was wel verbaasd hoe gemakkelijk ik kon opkomen tegen Twente, maar het is ook het resultaat van onze trainingen. Elke dag eigenlijk zijn we bezig met verschillende vormen om mij aan de rechterkant vrij te spelen. De uitvoering was heel goed tegen Twente. Mijn voorzetten moeten nog wel beter", aldus Ehizibue.

Druk