Ook ADO bevestigt dat PEC Zwolle dit seizoen degradatiekandidaat is: 2-3

Het regende niet alleen druppels, maar ook fouten en doelpunten in de openingsfase van de kelderkraker tussen PEC Zwolle en ADO Den Haag. In het spectaculaire eerste kwart van de wedstrijden vielen er liefst vier doelpunten te noteren. Andermaal gaf de thuisclub een voorsprong uit handen. Na ruim vijf minuten spelen opende Thomas Lam de score door een scherpe corner van Clint Leemans bij de tweede paal met zijn schouder tot treffer te promoveren.

Miscommunicatie in de Zwolse defensie leidde de gelijkmaker van El Khayati in. Sepp van den Berg verspeelde de bal aan Sheraldo Becker en Kenneth Paal werkte de voormalige PEC-speler op weg naar het doel vervolgens naar de vlakte. El Khayati schoof de door arbiter Siemen Mulder toegekende penalty binnen (1-1).

Zwinkels

Nog geen minuut later bracht Clint Leemans, die samen met Rick Dekker terugkeerde op het middenveld, PEC weer op voorsprong. Doordat ADO-doelman Robert Zwinkels lelijk in de fout ging toen Aaron Meijers een bal terug kopte, kon Leemans zijn eerste doelpunt van het seizoen in het lege doel lopen. Ook dat doelpunt werd vakkundig weggepoetst door de clubtopscorer van ADO. De vrijgelaten El Khayati werd in de doelmond van PEC bereikt, nam de bal met rechts aan en vond met links de lange hoek (2-2).

De grootste kansen in het restant van de eerste helft waren voor PEC, maar doordat een kopbal van Van Crooij kracht en richting miste en Zwinkels een vlammend schot van Lam uit het doel hield, bleven de laagvliegers tot het rustsignaal in evenwicht.

Van der Hart

Daar bracht ook daarna lange tijd niemand verandering in, want zo vermakelijk als het crisisduel begon, zo weinig verheffend was het spel van beide ploegen lange tijd in de tweede helft. Daarin had PEC aanvankelijk de bal, maar kreeg ADO steeds betere kansen. Mickey van der Hart bewees telkens weer zijn waarde, door eerst El Khayati van een hattrick af te houden en vervolgens ook alert te reageren op kansrijke pogingen van Danny Bakker, Becker en Melvyn Lorenzen. Toen Lam vervolgens in de slotfase met een blessure werd behandeld aan de zijlijn, deelde Nick Kuipers na een ingestudeerde corner van ADO alsnog – koppend en op aangeven van fenomeen El Khayati – de genadeklap uit: 2-3.

Aan die ene voorsprong had ADO wel genoeg. Sterker nog, El Khayati raakte de paal in blessuretijd. De degradatiezorgen van PEC werden er niet minder op. Het team van Van ’t Schip bleef voor de vijfde wedstrijd op rij zonder zege en kon niet voorkomen dat de Haagse concurrent een identieke, zwakke reeks wel beëindigde. Daardoor blijft PEC na dertien eredivisieduels met elf punten bivakkeren in de kelder van de eredivisie en neemt de druk op de coach nog grotere vormen aan.

PEC Zwolle - ADO Den Haag 2-3 (2-2): 7. Lam 1-0, 17. El Khayati (pen.) 1-1, 18. Leemans 2-1, 24. El Khayati 2-2, 83. Kuipers 2-3

PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Lam (83. Lachman), Van den Berg, Paal; Hamer (59. Genreau), Dekker (76. Scamacca), Leemans; Namli, Van Duinen, Van Crooij.