Ook PEC-captain Bram van Polen was verrast dat Art Langeler opstapte. ‘Ik zie nog wel perspectief’

Van Polen is niet gek en weet: 12 gespeeld, 1 zege, 1 gelijkspel en 10 nederlagen, dat is niet best. ,,Nee, dat is zelfs heel beroerd.” Maar om de handdoek te gooien, zoals Langeler, dat gaat hem te ver. ,,Ik zie nog perspectief, dat moet ook. Anders kunnen we net zo goed al stoppen, met z’n allen bier gaan drinken en zeggen dat we al zijn gedegradeerd.”