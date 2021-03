Ook PEC Zwolle kan de Ajax-code niet kraken

Een stunt tegen dit Ajax zat er zondag geen moment in voor PEC Zwolle. Na twee fouten en twee tegengoals was de spanning voor rust al volledig verdwenen: 0-2.

Ajax verslaan, dat lukte PEC in de competitie (!) al een poosje niet meer. De laatste keer was in september 1988, toen het gros van de huidige Zwolse spelersgroep nog niet was geboren en het Nederlands elftal net was bijgekomen van de glorieuze EK-zege.

Sinds die 4-1 van eind jaren 80 was PEC een paar keer dichtbij. In 2015 bijvoorbeeld, toen Ajax vlak voor tijd een nederlaag in Zwolle voorkwam (1-1). Maar het Ajax van toen is niet het Ajax van nu, een ploeg die dit kalenderjaar geen wedstrijd verloor en nog op drie fronten - competitie, beker, Europa League - strijdt om de prijzen.

Persoonlijke fouten

Wie dit Ajax enigszins in de weg wil lopen, moet de doelpunten niet zo makkelijk weggeven als PEC voor rust deed. De 0-1 van David Neres kwam niet uit de lucht vallen, na 28 minuten spelen. De Braziliaan kreeg alle ruimte van linksback Kenneth Paal, legde de bal voor zijn linkervoet en passeerde keeper Xavier Mous. En dan de 0-2: Mustafa Saymak verspeelde de bal knullig tijdens het uitverdedigen, waarna Nicolas Tagliafico profiteerde. Twee fouten, twee goals.

Voor de openingstreffer van Ajax werd PEC zelf één keer gevaarlijk via Virgil Misidjan, die er niet in slaagde Maarten Stekelenburg te kloppen. Maar verder? Het klasseverschil was, niet voor het eerst dit seizoen bij wedstrijden van Ajax, bij vlagen enorm.

De Amsterdammers, die komende donderdag ten koste van Young Boys de kwartfinales van de Europa League hopen te bereiken, deden het na rust iets kalmer aan. Ook wat betreft scoreverloop: PEC hield na rust stand en Mous hoefde niet voor een derde keer te vissen.

Rentree Tedic

Vanuit Zwols oogpunt viel in die tweede helft vooral de invalbeurt van Slobodan Tedic op. De spits, die vlak voor de jaarwisseling werd geveld door een klaplong, maakte zijn eerste speelminuten van 2021. Maar ook met de Serviër binnen de lijnen kwam PEC Zwolle geen moment in de buurt van een stunt tegen Ajax. En dus blijft die memorabele zege uit 1988 nog even in de boeken staan.

Volgende week komt VVV-Venlo op bezoek in Zwolle. Voor de liefhebbers van statistieken: de laatste keer dat PEC in de eredivisie thuis van de Limburgers won, was op 14 augustus 1987.

