Ook Sandler rond met Manchester City; PEC Zwolle kan minimaal 2,5 miljoen euro tegemoet zien

Nadat eerder AZ een bod van bijna twee miljoen euro op de verdediger afgeslagen zag worden en PSV-directeur Marcel Brands hem bekeek tegen NAC, gaat de Engelse grootmacht nu met Sandler aan de haal. Hij doorstond gisteren de medische keuring in Engeland en bereikte daarnaast op hoofdlijnen een akkoord met de koploper van de Premier League.

Lees ook Philippe Sandler voor recordbedrag op weg naar Manchester City Lees meer

Voetbalbedrijf

Manchester City werd door onder anderen John van 't Schip getipt over de talentvolle verdediger na de toenadering van AZ en PSV. De trainer van PEC Zwolle was in het verleden werkzaam bij Melbourne City, dat net als Manchester City onderdeel uitmaakt van voetbalbedrijf City Football Group. De Engelse topclub bekeek Sandler daarop uitvoerig en raakte gecharmeerd van hem.

PEC kan in eerste instantie 2,5 miljoen euro tegemoet zien, een bedrag dat door bonussen nog verdubbeld kan worden. PEC profiteert bovendien mee als Sandler in de toekomst wordt (door)verkocht. De verwachting is dat de clubs de transfer na het afronden van de laatste details en administratieve formaliteiten wereldkundig zullen maken.

Bekerderduel tegen AZ

Sandler stapte vanmorgen in het vliegtuig naar Nederland en miste zodoende de afsluitende training in Zwolle in aanloop naar het bekerduel met AZ. De mandekker zal later vandaag individueel trainen en in de kwartfinale ook ‘gewoon’ aan de aftrap verschijnen bij PEC.

Ook omdat Sandler het seizoen zal afmaken in Zwolle, heeft PEC een topdeal te pakken. In het voorjaar van 2016 kreeg de eredivisionist de bij Ajax opgeleide mandekker - voorheen middenvelder - in het vizier. Sandler werd niet veel later transfervrij ingelijfd. Hij kende een moeizaam eerste jaar in de Zwolse hoofdmacht, maar maakte dit seizoen, ondanks een gebroken sleutelbeen, een stormachtige ontwikkeling door.

Clubrecord