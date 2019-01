Ook Scamacca zingt tijd bij PEC Zwolle niet uit

Een voortijdige breuk met de boomlange aanvaller hing al enige tijd in de lucht. Scamacca (20) belandde samen met een andere Italiaanse jeugdinternational, Alessandro Tripaldelli, eind augustus in Zwolle toen de directie van PEC bij Raiola aanklopte voor spelers, ook in verband met het wegvallen van Dirk Marcellis.

Dat de clubleiding daarbij te paniekerig en te lichtzinnig handelde, bleek een paar maanden later toen Scamacca en Tripaldelli na een paar optredens in de hoofdmacht alweer in een uitzichtloze situatie verkeerden en op een vertrek afstevenden. Dat werd helemaal duidelijk toen de Italianen niet meereisden naar het trainingskamp in Spanje.