Op meer weerstand mikkend PEC verplaatst oefenduel met Zwolsche Boys

De verwachting is nu dat PEC in de eerste weken van de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen 2020/2021 gaat spelen tegen de huidige derdeklasser. Het jubileumduel stond gepland voor de komende interlandperiode. PEC gaat in de week zonder competitieverplichtingen waarschijnlijk oefenen tegen een profclub.

Die maatregel komt niet helemaal als een verrassing. PEC bleef ongeslagen in voorbereiding, ook omdat het in de oefencampagne weinig sterke sparringspartners voor de kiezen kreeg. Zo liet trainer John Stegeman al doorschemeren met name het treffen met de Griekse kampioen PAOK Saloniki als een echte testcase te hebben gezien.

Doorn in het oog

Vooral het eerder geplande bezoek aan tweedeklasser en jubilaris ZAC, twee weken voor de competitiestart tegen Willem II, was de coach en ook technisch manager Mike Willems een doorn in het oog. Stegeman zocht door tal van absenties nog naar zijn ideale basisploeg en had op dat moment behoefte aan waardevolle graadmeters. Dat is nu hij nog altijd schavende is aan zijn elftal en de selectie van PEC na twee nederlagen nog aan mutaties onderhevig is, niet anders.