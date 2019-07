Op zoek naar de juiste mix bij PEC Zwolle: ‘Het is niet van: bam, en dit is het’

Stegeman benadrukt dat het absoluut niet zeker is dat de elf spelers die vrijdag tegen SC Cambuur (4-1 zege) in de basis begonnen, ook in de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II op het veld staan. ,,Maar die oefenwedstrijden zijn wel heel handig in de zoektocht naar onze ideale samenstelling”, vertelt de trainer. ,,Dat is een continu proces. Het is niet van: bam, en dit is het. Nee. Dat kon ook niet eerder, omdat de selectie lange tijd niet compleet was. Nu gaan we zien wie er moeten voetballen met elkaar. Alle jongens die in de eerste helft tegen Cambuur speelden, kunnen het niveau van PEC Zwolle aan. Nu zijn we aan het kijken wat het beste is voor het elftal.”