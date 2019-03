Opgebloeide Lachman verrast Stam: ‘Alle respect en lof voor hem’

Voor de winterstop - onder John van ’t Schip - was de in de zomer teruggehaalde Lachman vooral reservespeler, die af en toe mocht invallen. Met als persoonlijk dieptepunt de disciplinaire straf, opgelegd nadat hij thuis tegen ADO Den Haag treuzelde bij een invalbeurt en zo mede debet was aan het winnende doelpunt van Nick Kuipers (2-3). Lachman werd uit de selectie gezet en speelde onder Van ’t Schip geen minuut meer.

Kans

Lachman bleef PEC Zwolle in de winterstop trouw, reisde mee naar Spanje voor het trainingskamp en grijpt nu, onder de vleugels van Stam, zijn kans. Tegen AZ verving hij de zieke Van Polen, drie dagen later - tegen Ajax - mocht de verdediger blijven staan.

,,Ik vind Darryl heel sterk spelen”, zegt Stam. ,,Hij heeft zijn kansen afgewacht en is heel serieus bezig gebleven. Uiteindelijk komt er een mogelijkheid dat hij kan spelen. Soms is dat via een invalbeurt, soms mag je starten. Dan moet je het laten zien. Je moet er gelijk staan, tijd om erin te groeien is er niet. Tegen AZ en Ajax heeft Darryl dat heel goed gedaan. Alle lof en respect voor hem.”

Lam

De kans is dus groot dat Lachman in Rotterdam wederom de voorkeur krijgt boven Bram van Polen, die tegen AZ en Ajax niet in actie kwam. Ook Thomas Lam lijkt ‘gewoon’ te kunnen spelen. De Fin kreeg in Amsterdam een tikje tegen zijn hoofd en sloeg de vrijdagtraining over. Stam: ,,Hij is binnen gebleven en heeft wat uitgefietst. Het is afwachten, maar ik verwacht niet dat het serieus is.”