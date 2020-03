Opgeleefde en omgeturnde Kenneth Paal vroeg zich vorig jaar af: ‘Ben ik wel een linksback?’

Als er één speler van PEC Zwolle op dreef is, dan is dat Kenneth Paal wel. De 22-jarige linksback kende twijfels over zijn positie, maar zette in de winterstop de knop om en ziet de gevolgen nu terug op het veld.

Ben ik wel echt een linkervleugelverdediger? Regelmatig spookte deze vraag door het hoofd van Paal. Er waren twijfels, serieuze twijfels. Die onzekerheid knaagde aan de voetballer van PEC Zwolle. Hij wist niet zeker of hij als back wel op z’n plek was in het elftal.

Vaste waarde

Niet zo gek natuurlijk voor een speler die in zijn jeugd altijd een aanvallende rol had. Totdat Paal bij PSV, de club waar hij zijn opleiding doorliep, ineens de kans kreeg in het eerste elftal. Als linksback, eigenlijk uit nood. Paal viel op, werd uitgeleend aan PEC, tekende een jaar later in Zwolle een driejarig contract en is nu een vaste waarde in het elftal van coach John Stegeman.

Alleen: niet op de positie waar hij als klein jongetje ooit van droomde. Vandaar ook de twijfels bij Paal. Is dit het wel? ,,Dat heeft wel een poosje in mijn gedachten gezeten”, erkent Paal. Totdat hij zelf, zo rond de winterstop, besloot de knop om te zetten. Daar gingen goede gesprekken met de trainer aan vooraf. ,,Nu voel ik me vrijer in mijn hoofd. Ik ga vol voor deze positie, ik weet dat ik daar een mooie toekomst tegemoet kan gaan.”

Doel bereikt