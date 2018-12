Opgeluchte Van 't Schip na broodnodige zege: Dit is het beste medicijn

John van 't Schip was na de eerste competitiezege van PEC Zwolle in twee maanden, uit bij De Graafschap, blij en opgelucht tegelijk. ,,We moeten nog veel meer winnen, maar dit zorgt wel voor een beter gevoel en meer vertrouwen.”

Doordat de laatste vijf wedstrijden slechts één punt opleverden, stond er voor PEC Zwolle gigantisch veel druk op de kelderkraker in Doetinchem. ,,Deze wedstrijd was beladen", erkende Van 't Schip dan ook. ,,We moesten winnen en dat hebben we gedaan. We hebben natuurlijk veel punten laten liggen, vooral in thuiswedstrijden ook. Dan bouwt de druk zich op. De jongens zijn daar goed mee omgegaan. Deze zege is superbelangrijk voor ons. Winnen is gewoon het beste medicijn.”

Energie

De manier waarop PEC de slechte serie beëindigde kon Van 't Schip, wiens positie ook steeds verder onder druk kwam te staan, ook wel bekoren. ,,We hebben nog aanvallender gespeeld dan normaal. De bedoeling was om de strijd aan te gaan en De Graafschap niet in het spel te laten komen. Ik vind dat we ons daarin goed gepresenteerd en goed op ingesteld hadden. We haalden de energie er bij De Graafschap uit, creëerden meteen kansen en kwamen verdiend op 1-0.”