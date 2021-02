Opluchting in Zwolle: PEC veert op, gooit alle schroom van zich af en viert feestje

Echteld (52) maakte, uitgerekend tegen de club waar hij meer dan honderd eredivisiewedstrijden voor speelde, zijn debuut als hoofdcoach op het hoogste niveau. Een eenmalig optreden vooralsnog, benadrukte de tijdelijke vervanger van de vorige week ontslagen Stegeman. Vanaf komende week neemt zoals het nu lijkt Bert Konterman, oud-speler en oud-technisch directeur van de club, de honneurs waar.

Relaxed

Interim Echteld ervaarde vrijdagavond voor even het leven als hoofdcoach van een eredivisionist. Zo stond hij vlak voor de aftrap, gehuld in zwarte winterjas en spijkerbroek, ESPN te woord en was hij de man die staand in het coachvak zijn spelers van aanwijzingen mocht voorzien. Uitermate relaxed, zonder poespas.

Echteld had niet veel veranderd ten opzichte van de afgang in Emmen, een week eerder. Op twee posities na dan: Sam Kersten keerde centraal achterin terug van een blessure en op het middenveld kreeg Dean Huiberts de voorkeur boven Eliano Reijnders. Dat was geen verrassing, want in tegenstelling tot zijn voorgangers maakte Echteld geen staatsgeheim van de Zwolse opstelling.

Effect?

De vraag was hoe PEC Zwolle vrijdagavond tegen Heerenveen voor de dag zou komen. Of er sprake zou zijn van een Echteld-effect, bijvoorbeeld, een term die vaak van stal wordt gehaald na een noodgedwongen trainerswissel.

Het antwoord: PEC speelde bij vlagen prima tegen de Friezen, creëerde kansen (vooral Benson Manuel), maar bleek ook na het vertrek van Stegeman kwetsbaar. Want nadat Heerenveen eerder al een paar waarschuwingen had uitgedeeld, passeerde Mitchell van Bergen PEC-keeper Xavier Mous na 27 minuten spelen. De bal leek houdbaar, maar verdween in het doel: 0-1.

Fraai doelpunt Buitink

Vlak na rust konden Echteld en PEC wel juichen toen Virgil Misidjan zijn eerste echte kans meteen tot doelpunt promoveerde. Een terechte gelijkmaker. Vleugelaanvaller Misidjan had ook een belangrijk aandeel in de 2-1 van PEC. Hij kreeg de bal van de sterk spelende Manuel, gaf ’m piekfijn voor en stelde spits Thomas Buitink in staat om uiterst beheerst af te werken. Het bleek zijn laatste actie, want de Vitesse-huurling kreeg kramp en werd vervangen door supersub Reza Ghoochannejhad.

Hoewel Heerenveen-spits Henk Veerman in de slotfase nog dicht bij de 2-2 was, hield PEC stand, kwam het via aanvoerder Bram van Polen op 3-1, maakte invaller Eliano Reijnders in blessuretijd ook nog 4-1 en boekte de ploeg de eerste thuiszege sinds pakjesavond (2-1 tegen Vitesse).

Gerust hart

En zo eindigde de rumoerige week in Zwolle met een positieve noot en kan Echteld zijn eenmalige plekje op de troon na het weekeinde met een gerust hart overdragen aan zijn opvolger.

PEC Zwolle-SC Heerenveen 4-1 (0-1). 27. Van Bergen 0-1, 52. Misidjan 1-1, 70. Buitink 2-1, 89. Van Polen 3-1, 90+2. Reijnders 4-1.

Opstelling: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Strieder, Huiberts (79. Reijnders), Saymak (84. Nakayama); Misidjan (84. Pherai), Buitink (73. Ghoochannejhad), Manuel.

