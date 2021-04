Opluchting in Zwolle: PEC zo goed als veilig na belangrijke thuiszege op FC Twente

Hij had het al een paar keer geprobeerd, zonder succes. Maar in minuut 35 leverde een afstandsschot van Immanuel Pherai wél iets tastbaars op. Zijn pegel kon maar half verwerkt worden door Joël Drommel, de keeper van FC Twente, waarna het voor Virgil Misidjan een koud kunstje was om de bal binnen te schieten: 1-0.