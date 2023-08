Opnieuw gaat het mis bij PEC Zwolle: zes vragen die blijven hangen na het incident met supporters

PEC Zwolle haalt Younes Namli toch terug: ‘Clubliefde gaf denk ik de doorslag’

Younes Namli (29) keert terug bij PEC Zwolle. De club was al langere tijd in gesprek met de speler die transfervrij vertrok bij Sparta, maar lang leken vraag en aanbod te ver uit elkaar te liggen. Nu is er toch een akkoord en tekent Namli voor een jaar in Zwolle.