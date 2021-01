Opnieuw is Reza Ghoochannejhad het konijn uit de hoge hoed van PEC Zwolle

LIVEBLOGEn wéér had PEC Zwolle de reservespits nodig om eerder opgelopen schade te herstellen. Koud in het veld kopte Reza Ghoochannejhad de 2-2 tegen de touwen tegen Heracles Almelo. Het leverde PEC een punt op dat gekoesterd zal worden.

Trots liep Ghoochannejhad vrijdagavond met de wedstrijdbal door het stadion van Willem II na zijn belangrijke hattrick in Tilburg. Vier dagen later, thuis tegen Heracles, was de Iraniër wederom het mannetje bij PEC Zwolle. Drie minuten nadat de spits was ingevallen voor nieuwkomer Thomas Buitink, kopte hij op aangeven van Immanuel Pherai de 2-2 tegen de touwen. Zo knokte PEC zich terug uit geslagen positie.

Eerste en laatste minuut

Daar zag het er halverwege de wedstrijd totaal niet naar uit. Heracles stond met 0-2 voor en had amper iets weggegeven. PEC liet in het eerste deel op een schot van Eliano Reijnders na bar weinig zien.

De Almeloërs scoorden dinsdagavond in Zwolle zowel in de eerste als laatste minuut van de eerste helft. Het begon al na 57 tellen met de openingsgoal van Lucas Schoofs, een goal uit het boekje. Silvester van der Water was Yuta Nakayama - de vervanger van de geblesseerde Kenneth Paal op linksback - te snel af aan de rechterkant en gaf de bal panklaar voor.

En in blessuretijd verdubbelde Heracles de voorsprong, wederom een doelpunt dat PEC had kunnen en moeten voorkomen. De doelman van PEC Zwolle schatte een pass van Schoofs volledig verkeerd in, kwam halfbakken uit zijn doel en zag tot zijn afgrijzen dat Delano Burgzorg eerder bij de bal was (0-2).

Eerste PEC-doelpunt

Maar na rust was het de beurt aan PEC, zonder dat de ploeg de ene na de andere kans bij elkaar voetbalde. Toch was het al vrij rap raak via Virgil Misidjan, die zijn eerste doelpunt in het Zwolse shirt maakte.

En toen was daar de zoveelste invalbeurt van Ghoochannejhad. Die leverden in de eerste seizoenshelft niet veel op, maar in 2021 was het wederom raak. Na de hattrick bij Willem II was hij ook beslissend in de thuiswedstrijd tegen Heracles. Vogelvrij kon hij de piekfijne voorzet van basisspeler Pherai achter Heracles-keeper Blaswich koppen.

Voor gek verklaard

Onder aanvoering van Ghoochannejhad ging PEC daarna op zoek naar de winnende treffer, maar die viel niet. Een punt, dat hield de Zwolse formatie over aan het Overijsselse onderonsje. Wie dat in de rust had geroepen, was zonder twijfel voor gek verklaard.

PEC Zwolle-Heracles Almelo 2-2 (0-2). 1. Schoofs 0-1, 45+2. Burgzorg 0-2, 50. Misidjan 1-2, 73. Ghoochannejhad 2-2.

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Nakayama; Lam, Reijnders (46. Strieder), Huiberts (87. Clement); Misidjan (70. Leemans), Buitink (70. Ghoochannejhad), Pherai.

