Oppassen voor Luuk de Jong: PSV-spits is tegen PEC op dreef

Geen enkele speler in de eredivisie scoorde vaker tegen PEC Zwolle dan De Jong, sinds 2014 de spits van PSV. Elf keer maar liefst. En al die doelpunten maakte hij in het shirt van de landskampioen.

De meest recente staat de Zwolse voetbalfan waarschijnlijk nog goed bij: in augustus 2018 ging PSV er met de punten vandoor na een treffer van De Jong in, jawel, de blessuretijd. Het werd 1-2. Zes maanden eerder, toen in Eindhoven, had De Jong met een hattrick een belangrijk aandeel in de 4-0 overwinning op PEC.