Opvallend: Jong SC Cambuur wint de beker, zonder er eentje te krijgen

De bekerfinale voor reserve-elftallen is een officiële KNVB-aangelegenheid, maar er was maandagavond niemand in Zwolle aanwezig om de spelers van Cambuur een trofee te overhandigen. Zo doken de Friese voetballers met lege handen de kleedkamer in. Dan maar binnen een feestje bouwen, dachten ze.

,,Is er geen schaal met bitterballen ofzo", vroeg iemand van Cambuur. Konden ze die mooi als gelegenheidsbokaal gebruiken. Maar nee, ook die was niet in de buurt. Foeke Booy, de technisch directeur van de eerstedivisionist, sprak er schande van dat er niemand van de KNVB aanwezig was in Zwolle om de beker uit te reiken.