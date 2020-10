Oranje Leeuwinnen komen voor twee interlands naar Zwolle

Het Nederlands vrouwenteam keert voor het eerst in zes jaar tijd voor een interland terug naar Zwolle. De laatste interland op Zwolse bodem was in februari de WK-kwalificatiewedstrijd tegen België (1-1), met een doelpunt van Viviane Miedema. De Leeuwinnen behaalden in Zwolle ook haar grootste overwinning ooit: 13-1 tegen Macedonië (2009).

Op 27 november wordt eerst een oefenwedstrijd gespeeld, de tegenstander is nog onbekend. Vier dagen later volgt de ontmoeting met Kosovo. Het gaat om de laatste wedstrijd in de kwalificatie voor het EK in Engeland, dat vanwege de corona crisis is verschoven naar de zomer van 2022.