Oud-Zwolle-trainer Ron Jans ‘terug op het gras’ bij FC Cincinnati in Amerika

Jans (60) was afgelopen twee jaar technisch manager bij FC Groningen. Bij Zwolle was hij vier seizoenen trainer. Zijn absolute hoogtepunt was de twee keer dat hij met PEC Ajax versloeg. In april 2014 pakte hij de KNVB-beker: Zwolle versloeg de Amsterdammers in een tumultueus duel met 5-1. Vier maanden later versloeg hij Ajax opnieuw: in de strijd om de Johan Cruijff-schaal werd het 1-0.