Overbodige Van Looy mag na komst Ligeon vertrekken bij PEC Zwolle

Witteveen verlaat Zwolle en gaat op stage bij Go Ahead Eagles

16 januari Jong PEC Zwolle won dinsdag met 1-2 van Jong Almere City FC, maar daar was Milo Witteveen geen getuige van. De 20-jarige aanvaller is niet tevreden over zijn perspectieven in Zwolle en kiest voor een stage bij Go Ahead Eagles. Dat heeft de eerstedivisionist inmiddels ook bevestigd.