Paal, Elbers en Dekker maken minuten bij Jong PEC Zwolle

Younes Namli stevent af op rentree in de basis van PEC Zwolle

13:34 De vroege zondagmiddagwedstrijd is dit weekeinde voor PEC Zwolle, dat in de Galgenwaard tegen FC Utrecht speelt. Een kwartier eerder dan de spelers gewend zijn: 12.15 uur in plaats van 12.30 uur. Younes Namli keert naar alle waarschijnlijkheid terug in de basis.