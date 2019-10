Paal ‘langere periode’ eruit bij PEC, dat ongewijzigd naar Heerenveen gaat

,,Hij is er langere periode uit”, zegt trainer John Stegeman, die dus weer een nieuwe speler in de ziekenboeg moet verwelkomen. Wat ‘langere periode’ precies betekent, is niet duidelijk. Paal heeft een blessure aan zijn lies. ,,We bekijken zijn situatie van week tot week.” Ook Bram van Polen, Mike van Duinen en Thomas Lam ontbreken. Laatstgenoemde speler heeft de groepstraining hervat en heeft nog twee weken nodig om wedstrijdfit te worden.

Geen wijzigingen

Omdat Paal niet inzetbaar is, begint Sai van Wermeskerken - die zondag tegen PSV volgens Stegeman ‘meer dan goed’ de honneurs waarnam - opnieuw vanaf links. Sowieso ziet de coach geen reden om veranderingen aan te brengen in zijn elftal. Dat betekent dat Darryl Lachman, Mustafa Saymak en Reza Ghcoochannejhad in de basis beginnen, Lennart Thy als ‘10’ fungeert en Thomas Bruns genoegen moet nemen met een plekje op de bank.

Over het verloren duel met PSV (0-4) was Stegeman best tevreden. Nu wil de trainer ook eens punten zien. ,,Tegen de iets mindere ploegen hebben we onze goede resultaten behaald. Ik wil dat nu ook zien tegen clubs tegen wie wij willen opboksen. Daar schaar ik Heerenveen ook onder. Misschien moeten we daar wat nederiger in zijn, omdat we niet zo hoog staan. Al neemt dat niet weg dat we allemaal nog dicht bij elkaar staan. We moeten geen ontzag tonen.”