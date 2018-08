Parzyszek bestijgt hoogste trede in Polen met foutloos Piast Gliwice

PEC Zwolle is sterk, maar ook nog te smal en aan wisselin­gen onderhevig

8:00 PEC Zwolle legde gisteren tegen RKC (3-0 winst) het laatste tentamen af voor het volgende week met Heerenveen het eredivisieseizoen opent. In tegenstelling tot een jaar geleden wordt de sterke selectie nog omgeven door vraagtekens. Vier vragen, vier antwoorden. ,,Als we meer blessures en schorsingen krijgen, worden we kwetsbaar.”