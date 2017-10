Parzyszek heeft zijn ketchupfles geopend

Gedurende de conversatie kwam zijn maat met een wijsheid van Ruud van Nistelrooy. De voormalige spits van Oranje vergeleek scoren ooit met een fles ketchup. De ene keer kun je doen wat je wil, maar dan krijg je geen druppel uit de fles. Maar er zijn ook dagen dat de saus er zonder schudden en drukken vanzelf uitstroomt. ,,Het is wel heel herkenbaar", zegt Parzyszek. ,,Dit is voor mij ook wennen. Vorig seizoen bij De Graafschap vloog elke halve kans erin. Ik heb nog nooit zo lang op een doelpunt hoeven wachten."

Onderkant lat

Bij PEC Zwolle had hij bijna 500 minuten nodig voor zijn eerste eredivisietreffer. Tegen ADO ging hij na zeven minuten alleen op doelman Robert Zwinkels af en wees hij zijn succesploeg met een schot via de onderkant van de lat de weg naar de derde plek in de eredivisie. Zijn emoties kregen vervolgens vrij baan. Parzyszek gleed op zijn knieën over de artificiële piste, verwelkomde de ene na de andere teamgenoot in zijn armen en stak op weg naar de eigen helft zijn duim op voor verzorger Erwin Vloedgraven, die het einde van zijn doelpuntendroogte voor de wedstrijd al had aangekondigd.

Opluchting

Parzyszek zucht: ,,De opluchting was op dat moment heel groot. Het was mooi dat mijn teamgenoten zo blij voor me waren. Onbewust gaat het toch een beetje in je hoofd zitten. Je hoort ook dingen als: 'Hij kan niet scoren. Hij kan het niveau niet aan.' Dat is grote onzin. Dinsdag tegen Kozakken Boys zat ik wel met mijn gemiste kansen in de maag. Ik had toen echt het gevoel dat ik de verlenging had kunnen en moeten voorkomen. Mijn vriendin weet hoe ik ben. Die zei meteen: 'Kappen nou.'"

Klap

Het waren dan ook niet zijn fijnste weken als prof. Nadat de weinig renderende Parzyszek zijn basisplek verloor aan de inmiddels geblesseerde Stef Nijland, kreeg hij ook privé een klap te verwerken. Zijn opa overleed in Polen. ,,Ik kon niet bij de begrafenis zijn. We hadden een druk programma bij PEC en ik heb het ook bewust niemand verteld. Later ga ik erheen, als het weer rustig is. De hele familie is nu bij mijn oma. Opa volgde me op de voet, de hele familie eigenlijk. Ze weten denk ik ook wel dat ik eindelijk heb gescoord."

Een beetje frustratie