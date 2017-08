Parzyszek is zijn dappere moeder dankbaar

Piotr Parzyszek (23) trekt na de training zijn shirt omhoog en plant zijn wijsvinger op de krullende letters op zijn rechterschouder. All that I am, or hope to be, I owe to my mother (Oftewel: Alles wat ik ben, of hoop te zijn, dank ik aan mijn moeder).

Terwijl hij met zijn arm de korte mouw van zijn trainingsshirt zoekt, begint hij aan het ontroerende verhaal achter de fraaie passage die voormalig VS-president Abraham Lincoln bedacht voor een zorgzame stiefouder en die Parzyszek als ode aan zijn eigen mama op zijn gewricht heeft laten tatoeëren. Net voor Piotr Parzyszek het levenslicht ziet in Polen, scheiden zijn ouders. Na het 'ongelukje' stelt zijn biologische vader de zwangere vrouw voor de keuze: 'Het kind of ik.' Hania Parzyszek aarzelt geen moment en verlaat haar partner. Zes jaar later trekt zijn moeder met de kleine Piotr aan haar hand naar Nederland, op zoek naar een goed bestaan en zorgeloze toekomst voor haar zoon.

Ze strijken neer in Arnhem. De alleenstaande moeder gaat al snel aan het werk als verpleegkundige in het ziekenhuis in Zevenaar. Piotr gaat voetballen bij amateurclubs VV Eldenia en ESA. Hij mag het vervolgens proberen in de academie van Vitesse en belandt uiteindelijk in de jeugdopleiding van De Graafschap. Of Piotr nou een training, wedstrijd of feestje heeft gehad, altijd legt hij even contact met het thuisfront. ,,Ik stuurde meestal een sms'je hoe het was gegaan. En vaak meldde ik dan hoe laat ik thuis zou zijn. Mijn moeder reageerde altijd."

Ziekenhuis

Tot die ene dag in april 2009. Piotr trekt zijn gsm steeds uit zijn broekzak en staart tevergeefs naar het scherm. ,,Ik was vijftien. Met vrienden had ik Koninginnedag in Arnhem gevierd. Ik liet mijn moeder weten dat ik onderweg was. Dat ik maar geen reactie kreeg, zat me niet lekker. Ook omdat ze die maanden ervoor vaak had geklaagd over hoofdpijn." De zorgen blijken niet ongegrond. Zijn stiefvader belt met de mededeling dat zijn moeder naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens doktoren kunnen de klachten met fysiotherapie of acupunctuur verholpen worden. Als de pijn steeds heviger wordt, dwingen collega's haar op een werkdag onmiddellijk een MRI-scan te eisen. Piotr treft zijn moeder later in het ziekenhuis. ,,Toen ik bij haar kwam, kon ze alleen haar voeten bewegen. Ik schrok me rot." Na de resultaten van het onderzoek vloeien de tranen bij de junior van De Graafschap. Wat blijkt: er is een hersentumor en een cyste met vocht in het hoofd van Hania Parzyszek gevonden. Die cyste staat op ontploffen. ,,We kregen te horen dat ze er niet meer geweest was als ze een uur later in het ziekenhuis was gekomen." Zijn moeder stond voor een zware ingreep. ,,Dat was heftig. Mijn stiefvader zei me van tevoren dat er zo'n vijf procent kans was dat ze de operatie niet zou overleven. Ik moest dat weten, vond mijn vader." Piotr is een paar dagen later met De Graafschap onderweg naar een internationaal jeugdtoernooi in Maarssen als het verlossende belletje komt. Zijn stiefvader laat weten dat het allemaal goed is gegaan.

In de perskamer van PEC staart de spits voor zich uit. In een eindeloze verte lijkt het wel. Dan begint hij te glunderen. ,,Ik was nog nooit zo bang geweest. Ik wist toen ook meteen dat dit mijn toernooi zou worden." Dat gebeurt ook. ,,Ik vloog over het veld en alles lukte. Ik kan me niet herinneren dat ik in de jeugd zo goed was."

Tegen Feyenoord krijgt De Graafschap twee rode kaarten. Maar de bevrijde Piotr staat er nog en loodst zijn ploeg met twee treffers naar de zege. Zijn moeder wordt later bestraald en het gezwel verdwijnt. ,,Helaas is de tumor ook al een paar keer teruggekeerd." Hania ziet haar zoon daarna doorbreken in het eerste elftal van De Graafschap. Dan staat het Engelse Charlton Athletic op de stoep. ,,Ik hield rekening met haar. Zij nog meer met mij. Ze vond dat ik mijn weg moest kiezen, ook omdat ze mijn stiefvader hier had."

Privé

Het avontuur mislukt. Piotr trekt naar het Belgische Sint-Truiden en laat zich ook verhuren aan Randers uit Denemarken. Als hij ook privé van meerdere walletjes eet, grijpt zijn moeder in. ,,Ik had een nieuwe vriendin, zonder dat ik afscheid had genomen van de vorige. Mijn moeder dwong me dat direct te doen." De keuzes die Piotr privé en zakelijk maakt, leiden regelmatig tot discussies met zijn ouders. ,,Hou eens op met zeuren, zei ik dan. Leer eens te genieten na alles wat er is gebeurd." De zoon geeft zelf een aanzet door met zijn royale salaris bij Charlton moeder en stiefvader mee te nemen naar Turkije voor een vakantie. ,,Iedereen was erbij. Mijn vriendin ook. Het was ontzettend leuk."

Met zijn huidige geliefde Patty is hij dolgelukkig. De emotionele jaren en zijn kwakkelende moeder doen het stel besluiten al vroeg een kind te nemen. Sinds twee jaar is Piotr trotse vader van Zofia, die hij heeft vernoemd naar zijn oma. ,,Mijn moeder vindt het geweldig. Dat vind ik prachtig. Ik wilde ook per se dat zij dit mee zou maken. De tumor keerde ook een paar keer terug, maar is gelukkig goed behandelbaar."

Keihard werken

Hania Parzyszek ziet haar zoon bij PEC Zwolle terugkeren in de eredivisie. Wat opvalt in zijn eerste maanden in Zwolle, de spits blijft na training vaak op het veld plakken. Nog even afwerken na de training. Vervolgens verzamelt Parzyszek twintig ballen en sloft hij met de plunjebaal op zijn rug richting naar de kleedkamer. ,,Weet je sinds wanneer ik dat doe", vraagt hij dan. ,,Heel toevallig na een wedstrijd die ik hier met de B1 van De Graafschap heb gespeeld. We wonnen met 3-0 en ik maakte twee goals. Naderhand hoorde ik dat scouts belangstelling toonden. Ik teerde tot dan toe vooral op mijn talent, maar dit gaf me het teken dat ik nu ook keihard moest gaan werken omdat ik prof zou worden."

Bij PEC Zwolle heeft hij teamgenoten verbaasd met zijn werkethos. Zowel op het veld als in de kleedkamer. Parzyszek ruimt trainingsmateriaal op, veegt rotzooi aan en sorteert kleding. ,,Bij De Graafschap was dat vorig jaar verschrikkelijk. Beloften trainden mee, maar dachten even de hiërarchie te bepalen. De kantjes er vanaf lopen, ik kon me daar kapot aan ergeren."