PEC-aanvaller Daishawn Redan na eerste punt en eerste goal: ‘Er valt een enorme last van onze schouders’

Vuurwerk tijdens IJsselder­by galmt nog na, maar verder was het (voor de meesten) vooral een mooi voetbal­feest

20 september Vuurwerk tussen de fans, stoeltjes op het veld: de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle bleef zondag niet vrij van incidenten. Toch kijken betrokkenen over het algemeen met een positief gevoel terug op de clash tussen de twee rivalen in Deventer, waarbij nog is overwogen zonder uitpubliek te spelen. Intussen is het afwachten of de ongeregeldheden tijdens het duel nog een staartje krijgen.