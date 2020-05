PEC-aanvalster Bonita Theunissen naar DTS'35

De aanvalster kwam in 2018 over van Achilles’29, maar kende weinig succes bij PEC Zwolle. Langdurig blessureleed zorgde ervoor dat ze slechts zeventien wedstrijden speelde, waarin ze drie keer scoorde. Eentje daarvan was in de historische competitiewedstrijd tegen haar oude club op 21 december 2018. PEC Zwolle won met liefst 10-0 en Theunissen opende in die ontmoeting de score.