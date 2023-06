PEC-aanvoerder ligt na laatste wedstrijd dagen in donkere kamer: 'Dacht dat mijn hoofd ging exploderen’

met poll Rafael van der Vaart verliet PEC Zwolle met pijn in zijn hart: ‘Ik kon wel janken, echt waar’

Twee weken conditie op peil houden en daarna pijlsnel terug naar Denemarken. Wanneer Rafael van der Vaart in de zomer van 2018 bij PEC Zwolle opduikt en meetraint, weet iedereen waar hij aan toe is. Totdat de oud-Ajacied het wel heel erg naar zijn zin krijgt. Hoe veertien dagen lol bijna leidde tot de meest spectaculaire transfer in de geschiedenis van de Zwollenaren. ,,Ik kon wel janken toen ik vertrok.”