PEC-aanvoerder Van Polen is hard aan vakantie toe na ‘een van de minste seizoenen ooit’

Van Polen zat in de laatste wedstrijd voor noodgevallen op de bank. De nood was aan de man toen Rico Strieder niet verder kon spelen, terwijl PEC al een vracht aan verdedigend ingestelde spelers miste. ,,Het is wel lekker om het seizoen af te sluiten met een overwinning. Stel dat je komend seizoen met een paar nederlagen begint, dan begint iedereen meteen weer over een lange serie nederlagen. Daar zijn we nu van verlost. Fijn ook, omdat de laatste drie wedstrijden niet al te best waren.’’