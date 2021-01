PEC-aanwinst Virgil Misidjan mist nog altijd wedstrijdritme; ook tegen Fortuna Sittard begint hij op de bank

PEC-trainer John Stegeman vindt het nog niet verstandig om Misidjan (27) gelijk al te brengen, ook omdat de snelle rechtsbuiten nog maar twee keer met de groep heeft meegetraind. De Tilburger, vorige week overgenomen van 1. FC Nürnberg, gaf zelf ook al aan dat hij nog geen 90 minuten kan spelen, omdat hij nog wedstrijdritme mist.

PEC Zwolle treft zaterdag een totaal ander Fortuna Sittard dan voor de winterstop, toen het met 2-2 gelijkspeelde. Zo zijn de Limburgers, toen laatste, inmiddels opgeklommen naar de dertiende plek op de ranglijst: slechts één puntje achter de Zwollenaren die twaalfde staan. Stegeman: ,,Zij hebben na het vertrek van Kevin Hofland inderdaad stappen gemaakt, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons.”

Niet onaardig

Stegeman vindt dan ook dat zijn ploeg niet onaardig aan het nieuwe jaar is begonnen. PEC won weliswaar nog niet, maar met een gelijkspel tegen AZ (1-1) en een nipte nederlaag tegen Feyenoord is er volgens hem geen enkele reden tot paniek. ,,Van Feyenoord hadden we zelfs niet eens hoeven te verliezen.”

Stegeman baalt er alleen wel van dat ze deze week nauwelijks tijd hebben om optimaal te herstellen. ,,Woensdag waren we pas om drie uur ’s nachts thuis. En dan moeten we zaterdag alweer aan de bak. Daar zitten dus tussen maar twee dagen tussen. Dat is wel heel kort. Daarom ben ik erg blij dat we wel ongeschonden uit het duel met Feyenoord zijn gekomen.’’

Vol programma

Na Fortuna Sittard volgt in acht dagen Willem II, Heracles Almelo en FC Utrecht. Een vol programma dus, waardoor het herstel dusdanig op de proef wordt gesteld. Maar daarover klagen, dat doet Stegeman niet. ,,We zijn met z’n allen op voetbal gegaan, omdat we dat leuk vinden. En dat mogen we nu doen. Wat in deze tijd niet heel erg vanzelfsprekend is. Daarom mogen we God op onze blote knieën bedanken en moeten we niet gaan zeuren.”

Maar ideaal blijft het niet, aldus Stegeman. ,,Drie dagen rust zou het beste zijn. Dat zegt ook Raymond Verheijen, de inspanningsfysioloog die daar onderzoek naar heeft gedaan. Volgens hem is twee dagen rust competitievervalsing in de competitie. Want niet alle spelers zijn optimaal uitgerust. En daardoor verlies je makkelijker een wedstrijd.”

Vrijwel fitte selectie

Tegen Fortuna Sittard, waar voormalig PEC-spits Zian Flemming een van de gevaarlijkste spelers is, beschikt Stegeman over een vrijwel fitte selectie. Zo ontbreekt naast Slobodan Tedic alleen Mustafa Saymak.

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal; Strieder, Lam, Huiberts; Reijnders, Clement en Van Duinen.