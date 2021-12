PEC-baas Marcel Boudesteyn speelde samen met Dick Schreuder bij FC Groningen: ‘Nooit gedacht dat-ie trainer zou worden’

PEC-trainer Dick Schreuder (50) en algemeen directeur Marcel Boudesteyn (50) speelden in het seizoen 1994/95 samen bij FC Groningen, vrijdag de tegenstander van de Zwollenaren. ,,Of ik toen al wist dat Dick trainer zou worden? Geen moment!”

Het is een selectie met klinkende namen die in 1994 in het Oosterpark voetbalt. Erwin Koeman loopt er rond, Patrick Lodewijks, Harris Huizingh, Romano Sion en Mariano Bombarda. En Marcel Boudesteyn en Dick Schreuder dus. ,,Ja, een heerlijke tijd. Eigenlijk had ik daar nooit moeten weggaan”, zegt Boudesteyn, die met Joop Gall vecht om de linksbackpositie. ,,Maar ja, ik liet me na twee jaar weglokken door PEC.”

Talentvol

Schreuder staat rechtsbuiten. ,,Vergis je niet”, zegt Boudesteyn die onder trainer Hans Westerhof tot ruim 60 duels komt. ,,Dick kon echt goed voetballen. Echt een talent. Maar ja, zijn knie, hè.”

Hoe talentvol ook, Boudesteyn denkt nooit: die wordt trainer. ,,Bij Arne Slot had ik dat gevoel ook niet. Vaak zijn het de aanvoerders. Of de middenvelders die alles aansturen. Zoals Louis van Gaal, John van den Brom of Alfred Schreuder, zijn broer. Van een buitenspeler verwacht je dat toch minder snel.”

Vriend

Klopt, zegt Schreuder, die - in het seizoen dat FC Groningen dertiende wordt in de eredivisie - tot 29 duels komt. ,,Zelf had ik dat ook niet gedacht.” Hoe mooi is het dan dat je elkaar bijna dertig jaar later weer tegenkomt in Zwolle, meent Boudesteyn. ,,Al heb ik Dick natuurlijk niet gehaald omdat hij een vriend is. Hij is gewoon een van de betere trainers van Nederland.”