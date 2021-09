PEC-bankzitter Kenneth Paal baalt na mislopen transfer: ‘Was gewoon eerlijk tegen me geweest’

Ineens ontbrak-ie in de opstelling. In de zesde wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Sparta (1-1). Tamelijk verrassend. Zo was Kenneth Paal, de opkomende linksback, afgelopen jaar niet alleen de beste speler van PEC, ook de meest constante. ,,Ja, dit is wel even de omgekeerde wereld”, zegt de 24-jarige verdediger die in de zomer van 2018 in Zwolle arriveerde en sindsdien vrijwel altijd een basisplek had.