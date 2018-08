PEC bedingt optie tot koop op nieuwe concurrent voor keeper Van der Hart

De 27-jarige Bouzanis, die naast een Australisch paspoort ook over de Griekse nationaliteit beschikt, is gehaald om met Mickey van der Hart te vechten om een plek onder de lat. Van der Hart verdedigde tegen PSV het doel van PEC en zal ook tegen Groningen zondag de eerste doelman zijn. Door de tijdelijke overname van Bouzanis, op wie PEC ook een optie tot koop heeft bedongen, wordt niet uitgesloten dat Boer de komende maanden nog zoet is met zijn knieblessure. Mike Hauptmeijer blijft door de absentie van Boer voorlopig derde keeper in Zwolle.

Liverpool

Bouzanis tekende als tiener een contract bij de Engelse topclub Liverpool, maar een doorbraak op Anfield zat er nooit in voor de sluitpost. Hij was vervolgens actief voor verschillende clubs in Engeland en bij het Griekse Aris Saloniki, waarna hij in zijn vaderland neerstreek bij Melbourne City. Daar werkte de keeper in 2016 samen met trainer Van 't Schip.