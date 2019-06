PEC bereikt met Cambuur akkoord over Mous; doelman gaat voor drie jaar tekenen

Mous kwam eerder deze maand zelf al in hoofdlijnen rond met PEC. De onderhandelingen met zijn club Cambuur over een afkoopsom voor zijn tot medio 2020 lopende verbintenis, verliepen voor de Zwollenaren een stuk moeizamer. Inmiddels hebben beide clubs elkaar gevonden in een transfersom, waardoor Mous in de komende dagen vrijwel zeker zijn krabbel zal zetten onder de eerder overeengekomen contract voor drie jaar.

Daarmee troeft PEC meerdere clubs uit binnen- en buitenland af, van wie Mous de concrete belangstelling trok na een sterk seizoen in Leeuwarden. Of Mous zaterdag in Wijthmen meteen ook bij de eerste training van PEC aanwezig is, valt nog te bezien. Zijn nieuwe club moet nog enkele formaliteiten afwikkelen en bovendien keert de sluitpost vrijdagavond terug van vakantie, die hij had afgestemd op de voorbereiding van Cambuur.