PEC besluit seizoen met grootste verlies sinds 2004: 'Figurant op feestje AZ'

De ontluisterende 6-0 nederlaag waarmee PEC Zwolle zondag op bezoek bij AZ het eredivisieseizoen afsloot, was de grootste in 14 jaar. ,,Ik ben ontgoocheld", zei trainer John van 't Schip.

PEC Zwolle bewaarde de slechtste wedstrijd voor het laatst. De afgang zoals selectie en staf die beleefden, was het dieptepunt van een seizoen die met lege handen eindigde. ,,Ik ben er nu ook wel klaar mee", aldus aanvoerder Bram van Polen. ,,Dat had ik voor deze wedstrijd niet. We hebben klap, na klap, na klap geïncasseerd. Ik ben murw gebeukt. We waren figurant op het feestje van AZ."

PEC slaagde er vooral in de tweede helft niet het feestje van de Alkmaarse nummer drie te verstoren. De score liep in rap tempo op naar 6-0. De laatste keer dat de Zwolse eredivisionist met zulke grote cijfers verloor, was op 16 mei 2014. Toen was Feyenoord in De Kuip met 7-1 te sterk.

Schaamte

Ook trainer Van 't Schip kon de afgang moeilijk bevatten. ,,Ik ben ontgoocheld. Je kunt er allerlei woorden op loslaten als je zo verliest. Dat dat in deze fase van de competitie gebeurt, zorgt dat het dubbel en dwars aankomt. Na de rust stortte het als een kaartenhuis in elkaar."