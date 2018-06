PEC bevestigt: 'Levensgevaarlijke' Van Duinen tekent voor drie jaar in Zwolle

Na bijna drie maanden onderhandelen neemt PEC Zwolle Van Duinen voor een slordige 750.000 euro over van Excelsior. Technisch directeur Gerard Nijkamp geeft op de website van de club dan ook hoog op van de duurste speler in de clubgeschiedenis. ,,Iedereen die de Eredivisie volgt, weet dat Mike een levensgevaarlijke speler is wanneer hij de bal in of rondom het strafschopgebied krijgt aangespeeld. Wij hebben hem al geruime tijd op de korrel en zien in Mike een voorbereider, aanspeelpunt en afmaker. Hij kent de Eredivisie inmiddels als geen ander en wij denken dat zijn manier van voetballen uitstekend past bij onze spelopvatting."