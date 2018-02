PEC-captain Van Polen: 'Aan dit Ajax kan PSV niet tippen'

Het zou Bram van Polen niet eens verbazen als hij gisteren de kampioen van Nederland aan het werk had gezien. Het imponerende Ajax had in de anderhalf uur daarvoor een indrukwekkend staaltje voetbal op het spiegelgladde kunstgras gelegd. ,,Soms moet je je meerdere erkennen.''

Het is Bram van Polen ten voeten uit. Rustig en nuchter doet de aanvoerder van PEC Zwolle zijn verhaal. Als altijd met een realistische blik op de soms best pijnlijke werkelijkheid. ,,Bij vlagen zijn we ondersteboven gevoetbald. Het verschil in kwaliteit tussen de top van Nederland en de clubs daaronder werd hier wel even heel duidelijk gemaakt. We wilden er een echte wedstrijd van maken, maar daar zijn we geen minuut in geslaagd. Ajax was zó veel sterker dan wij."

Eerder dit seizoen werd AZ op 1-1 gehouden in Zwolle, koploper PSV ontsnapte na een doelpunt in blessuretijd met een gestolen overwinning. Maar de ene 0-1 is de andere niet, ondervond Van Polen tegen Ajax. ,,Tegen PSV hadden we het gevoel dat er veel meer in had gezeten, vandaag niet.''

Beste ploeg

De captain krult een wat cynische glimlach rond de lippen. ,,Ik ben nooit tevreden met een nederlaag, maar soms heb ik er vrede mee. Ja, dit Ajax is echt de beste ploeg van Nederland. Daar kan PSV niet aan tippen. We hadden geluk dat Ajax ons in leven hield door de 0-2 niet te maken, anders was de score misschien nog wel veel hoger opgelopen. We kregen er geen grip op.''

Net zo min als op het veld in de eerste helft, dat volgens Van Polen veel weg had van de 'olympische ijsbaan'. ,,Ik gleed alle kanten op. Had zo mee kunnen doen op de 5 kilometer.'' En Van Polen niet alleen. Keeper Diederik Boer ging al na drie minuten zitten en trok andere schoenen aan. De kurk in de onderlaag van het gras was bevroren. ,,Het was spiegelglad in ons zestienmetergebied. Je kon niet afremmen. Er komt aan die kant vrijwel geen zon en dus ging het ijs niet weg. Die beweeglijke en kleine Ajax-aanvallers hadden daar een stuk minder last van dan wij als verdedigers.''

Rode kaart

Voor Van Polen was het duel met Ajax zijn rentree na ruim drie weken blessureleed. Het werd een slijtageslag. Ook fysiek. In de eerste helft ging Van Polen tegen het gras na een vermeende elleboogstoot van Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar. ,,Kan gebeuren'', vond de aanvoerder. ,,Hij gebruikt zijn arm. Nou ja, dat doe ik ook vaak genoeg bij dat soort duels in het strafschopgebied. Prima dat hij geen rood kreeg.''

Australië

Voor Van Polen kan het weleens de laatste thuiswedstrijd tegen Ajax zijn geweest. De 32-jarige Harderwijker heeft weliswaar nog een doorlopend contract in Zwolle, maar aast op een trip naar een ver voetbaloord. ,,Ik heb toestemming van PEC om weg te gaan als er een mooie club van buiten Europa komt'', stelt Van Polen, die graag nog een keer in Australië zou voetballen. ,,Ik kijk om me heen, al speelt er nu nog niets. Het belangrijkste is dat mijn vrouw en kinderen mee kunnen en daar op hun plek zijn. Ik ga dus niet ergens in een woestijn voetballen. Dat past me gewoon niet.''