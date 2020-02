PEC-captain Van Polen na armoedige remise bij hekkensluiter: ‘Ben je niet in slaap gevallen?’

Bram van Polen erkende na het doelpuntloze gelijkspel van PEC, zaterdagavond bij RKC, dat de Zwolse favoriet voetballend wel heel weinig had gebracht. ,,Dat het vertrouwen nog broos is, zie je wel.”

,,Ben je niet in slaap gevallen", begint Van Polen gevat. De aanvoerder heeft met PEC even eerder nagelaten hekkensluiter RKC te kloppen en een gaatje te slaan naar de kelder van de eredivisie. PEC houdt slechts een punt over aan de oersaaie en teleurstellende ontmoeting met RKC, waarin het nagenoeg niets klaarspeelde.

,,Het was niet best", stelt Van Polen. ,,Het is een wedstrijd die je moet winnen, maar daarvoor was het voetballend niet goed genoeg. We zeiden net in de kleedkamer al dat we zo'n wedstrijd voor de winterstop zouden verliezen in de slotfase. Nu hadden we zoiets van: dan maar een punt. Als zij maar niet dichterbij komen.”

‘Thuis moet het gebeuren’

Het gat met RKC blijft 10 punten, maar PEC liet na reserves op te bouwen voor het loodzware programma tegen Feyenoord, AZ en Vitesse, weet Van Polen. ,,Er heerst ook een dubbel gevoel in de kleedkamer. Een punt is wel een punt. In uitwedstrijden is het zoveel mogelijk sprokkelen. Thuis moet het voor ons gebeuren. Daar kunnen we echt een hoop punten pakken.”

Of PEC met het spelpeil en vooral het gebrek aan stootkracht in Waalwijk niet afstevent op degradatie? ,,Nee, dit was een klotenwedstrijd, maar tegen Groningen in de eerste helft vond ik ons heel aardig spelen. Wij kunnen veel beter. Na een betere fase in de tweede helft gingen we toch weer op safe spelen, ook omdat RKC weer begon te drukken. Dan zie je dat het vertrouwen bij ons nog best broos is.”