PEC-coach Stegeman tevreden over rechtsbuiten Leemans en weerstand van AZ

Op het veld van amateurclub SV Wissel kwam PEC al beter voor de dag dan vier dagen eerder, toen SC Cambuur in Leeuwarden verdiend met 2-0 won. De Zwolse club trof AZ, dat over enkele weken al aan de bak moet in de Champions League, in de vooralsnog sterkst mogelijke opstelling. Calvin Stengs en Myron Boadu, wel aanwezig in Epe, verschenen vanwege blessures nog niet op het veld. ,,In de eerste helft was de weerstand maximaal, echt goed. Dan zie je dat je heel weinig tijd en ruimte van ze krijgt. Daar moeten wij nog stappen in maken.”