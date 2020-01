PEC-coach Stegeman twijfelt geen seconde over Hamer in 5-3-2: ‘Hij kan zich uitleven’

Tijdens het trainingskamp in Spanje, in de vertrouwde omgeving van Mijas, legde Stegeman de eerste accenten aan zijn nieuwe spelsysteem. Vijf verdedigers, drie middenvelders, twee aanvallers. Terug in Nederland werden die accenten herhaald en verschoven naar balbezit. Perfectioneren.

Utopie

,,Het gaat bij vlagen prima, bij vlagen zijn dingen nog trainbaar”, zei Stegeman donderdag na de training. ,,Dat is logisch. We spelen in een andere veldbezetting, dan worden ook andere dingen gevraagd. Het is een utopie om te denken dat het meteen top gaat.” Dat weerhoudt de trainer van PEC er niet van om na de winterstop, te beginnen tegen FC Utrecht, anders te gaan voetballen. Want het enorme aantal tegengoals moet drastisch verminderd worden, vindt Stegeman. 42 kreeg PEC er vooralsnog om de oren.

Iedereen is aan boord, benadrukt Stegeman. Ook Bram van Polen, die alleen nog wat wedstrijdritme mist. De routinier is inzetbaar vrijdag, maar alleen als het écht nodig is. Hij zit sowieso bij de selectie. ,,Voor het eerst sinds mijn aanstelling is iedereen fit”, zegt de coach met een glimlach.

Geen discussiepunt

Van Polen trainde donderdag volop mee. Tijdens die sessie, waarbij tot in de puntjes werd gewerkt aan het nieuwe 5-3-2-systeem, werd duidelijk dat Gustavo Hamer de rechtsback blijft. De kersverse vader miste het trainingskamp in Spanje, maar is voor Stegeman geen discussiepunt. Hamer speelt, punt. ,,Vanaf het begin van deze week was Gustavo er gewoon bij. Een baby heeft impact op je, maar hij zit vol energie. Deze positie is hem op het lijf geschreven, daar kan hij zich uitleven. Een beetje zoals Hans Hateboer of Darryl Janmaat.”