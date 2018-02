PEC-doelman Boer windt zich op: Slechtste helft van het seizoen

Na nederlagen tegen Vitesse, AZ (beker) en PSV, leek PEC Zwolle dinsdag met een zege op Heerenveen de vorm van voor de winterstop te herpakken. In Utrecht werd de nummer vijf van de eredivisie echter – vooral voor rust – compleet overklast door de concurrent. ,,We kunnen dit verlies niet eens op voetballen gooien”, vond doelman Boer, die in de Domstad een grotere nederlaag had voorkomen. ,,Als je tegen een goed georganiseerd Utrecht speelt, moet je aan de bal snel spelen, initiatief nemen en zonder bal agressiviteit aan de dag leggen. Geen van beide was het geval. We opereerden totaal niet als een team in die fase. Het was in deze samenstelling de slechtste helft van het seizoen. Verschrikkelijk, ook omdat we voor hun goals al genoeg waarschuwingen hadden gehad. Het houdt een keer op natuurlijk.”

Off-day

In de rust donderde het volgens Boer dan ook even in de kleedkamer. ,,De trainer was wel boos, al vind ik dat hij altijd heel goed rustig blijft. Hij gaat niet met dingen gooien of zo. Maar het zou niet goed zijn als er dan niks wordt gezegd. Je wil dan in de tweede helft snel scoren, zodat er bij hen iets van paniek ontstaat. Dat zag je toen wij vorige week van Heerenveen wonnen. Het ging wel wat beter, maar je merkt dat als je zo belabberd begint, het gigantisch moeilijk is om er weer een wedstrijd van te maken. Uiteindelijk scoor je nog wel, maar ga je er gewoon verdiend af. Off-day? Ja, die heb je een paar keer per seizoen. Bij Ajax maakte ik ze ook mee. Deze wedstrijd moeten we snel vergeten. Volgende week krijgen we Ajax. Het zou mooi zijn als we dan weer een resultaat halen, ook om je iets beter door het loodzware programma van de eerste weken na de winterstop te slaan."