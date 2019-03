PEC-doelman Diederik Boer (38) sluit loopbaan na achttien jaar af

Boer (38) kwam in de zomer van 2001 in de selectie van FC Zwolle en maakte in 2003 zijn debuut tegen Ajax. Hij speelde drie seizoenen bij Ajax (2014/2017), maar is vooral bekend geworden als doelman van PEC Zwolle. Boer maakte de gewonnen bekerfinale mee, won met PEC de Supercup en speelde in de Europese wedstrijden tegen Sparta Praag. Hij speelde 332 wedstrijden voor de Zwolse club.