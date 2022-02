PEC-doelman Kostas Lamprou na blunder: ‘Had mezelf het liefst onder het kunstgras gestopt’

PEC Zwolle-doelman Kostas Lamprou kon zaterdag tegen SC Cambuur (4-3 zege) wel door de grond zakken. Want hoe de Griekse keeper vlak voor rust in de fout ging, het was heel pijnlijk. ,,Ik had mezelf het liefst onder het kunstgras gestopt.”

Lamprou (30) zat in Leeuwarden juist zo goed in de wedstrijd. Wat niet zo gek was: net als PEC had de doelman de juiste flow gevonden. Zo keepte hij na de winterstop niet alleen heel sterk tegen Willem II en SC Heerenveen, ook hield hij twee keer de nul. Om vorige week tegen NEC eveneens goed voor de dag te komen.

Maar vlak voor rust, bij een 2-1 voorsprong, gaat het toch mis in Friesland. En goed ook. ,,Aanvankelijk leek er niks aan de hand”, vertelde de balende Lamprou. ,,Ik had de bal ook vast, maar ineens glijdt die uit mijn handen. En rolt-ie via de onderkant van mijn billen en via mijn hak het doel in. Ik kan je zeggen: dan wil je het liefst verdwijnen. Of nog beter: jezelf onder het kunstgras stoppen.”

Quote Helaas kan ik het niet terugdraai­en. Daarom ben ik ook heel dankbaar dat de ploeg het recht heeft kunnen zetten Kostas Lamprou, Doelman PEC Zwolle

Lamprou noemde het knullig. ,,Natuurlijk, dit mag gewoon niet gebeuren. En dan baal je. Maar goed, helaas kan ik het niet terugdraaien. Vandaar ook dat ik heel dankbaar ben dat de ploeg het recht heeft kunnen zetten en in de tweede helft volle bak heeft gestreden. Daar ben ik echt blij mee. We zijn dan ook echt op de goede weg.”

Scherp blijven

Al weet Lamprou ook dat PEC, dat door de winst van zowel Fortuna Sittard als Sparta Rotterdam nog altijd op de laatste plek in de eredivisie staat, er nog altijd niet is. ,,Daarom moeten we dit blijven volhouden. En dat doen we ook. Het vertrouwen is groot. We spelen elke wedstrijd alsof het de finale is. Je moet niet denken: ach, we gaan rustig een balletje tikken. Nee, we moeten scherp zijn. Anders gaat het juist mis.”