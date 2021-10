PEC-doelman Kostas Lamprou: ‘Tegen Heracles moet het echt gaan gebeuren’

Na de vroege treffer van Daishawn Redan, de PEC-aanvaller die in Eindhoven verrassend op de plek stond van de gepasseerde Slobodan Tedic, hoefde niemand hem te vertellen wat er ging gebeuren. Kostas Lamprou kon een flinke storm verwachten.

Het werd een orkaan van minimaal windkracht 10. Want ze kwamen van alle kanten, de schoten van de PSV’ers. Maar Lamprou bleef overeind. Wie de ballen ook op hem afvuurde, Eran Zahavi, Mario Götze, Noni Madueke, Marco van Ginkel of Ibrahim Sangaré, de Griekse doelman van PEC had ze allemaal. Of zag ze over en langs gaan.

Niet scherp

Tot vijf minuten voor tijd, toen PSV wel een doorbraak forceerde. En niet één keer, maar driemaal. Zo frustrerend, aldus Lamprou die niet alleen André Ramalho (84ste minuut) zag scoren, maar ook Cody Gakpo (86ste minuut) en Olivier Boscagli (89ste minuut). ,,Omdat het steeds langer duurde, houd je hoop. En denk je: misschien zit die stunt er gewoon in, we kunnen het flikken. Maar helaas, we zijn even niet scherp en de bal ligt erin. En vervolgens storten we in. Echt doodzonde.”

Quote Natuurlijk balen we. Maar aan de andere kant: we zijn 85 minuten overeind gebleven tegen PSV, een topclub. Dat geeft zoveel vertrouwen Kostas Lamprou, Doelman PEC Zwolle

Wat niet betekende dat Lamprou met een katerig gevoel terug naar Zwolle ging. ,,Het mag duidelijk zijn dat we hier flink van balen. Iedereen had graag willen winnen. Maar aan de andere kant: we zijn 85 minuten overeind gebleven tegen PSV, een topclub. Dat geeft zoveel vertrouwen voor de wedstrijd van komende weekend, thuis tegen Heracles.”

Vechten

Een cruciaal duel, weet Lamprou. Ook omdat de concurrentie wel de nodige punten pakt. ,,Ja, willen we bijblijven en de achterstand niet groter laten worden, moet het zaterdag echt gaan gebeuren.” En waarom zou dat niet kunnen, meent Lamprou. ,,Als je het PSV in Eindhoven zo lastig kan maken, als je jouw huid zo duur weet te verkopen, nou, dan ben ik ervan overtuigd dat we het elke tegenstander moeilijk kunnen maken. En punten kunnen pakken. Zeker als we blijven vechten en strijden zoals we dat tegen PSV hebben gedaan .”

Volledig scherm PEC-keeper Kostas Lamprou gaat stijvol naar de bal en redt opnieuw, voor de zoveelste keer tegen PSV. © Pro Shots / Toin Damen