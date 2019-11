PEC-doelman Mous krijgt het vertrouwen: ‘Keeper zijn is het moeilijkste vak’

VIDEO Dean Huiberts in Stiften: ‘Het verrast me hoe het snel het allemaal met me gaat bij PEC’

12:00 PEC Zwolle smijt met profcontracten en de eerste die dat vertrouwen lijkt uit te betalen, is Dean Huiberts. ,,Twente kwam maar niet met een plan. PEC wel. Ik was meteen verkocht en ik heb nog totaal geen spijt”, zegt de 19-jarige middenvelder in aanloop naar de Overijsselse derby (zondag, 12.30 uur) in Stiften.