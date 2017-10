PEC evenaart beste thuisreeks met eerste ‘late’ in drie jaar

PEC Zwolle heeft in eigen stadion de smaak te pakken. Tegen FC Groningen werd, door de eerste winnende treffer in blessuretijd sinds 2014, de beste thuisreeks in de eredivisie geëvenaard.

Eén keer eerder lukte het PEC om vijf thuisduels op rij in de eredivisie winnend af te sluiten. Dat gebeurde in 2016, toen tussen februari en april achtereenvolgens Feyenoord, De Graafschap, Willem II, Roda JC en NEC in Zwolle werden geklopt. In mei dit jaar speelde PEC zich onder trainer Ron Jans in eigen huis veilig met een overwinning op Heerenveen. Die thuiszege kreeg aan het begin van dit seizoen een fraai vervolg. Na Roda JC, FC Twente en Heracles moest ook FC Groningen er afgelopen weekeinde in Zwolle aan geloven.

Op de valreep

Lange tijd leek PEC op weg naar het eerste puntverlies in eigen huis, totdat Youness Mokhtar in de 93ste minuut voor de winnende treffer zorgde. De laatste keer dat PEC in blessuretijd de volle buit binnenhengelde, was in augustus 2014, toen Mustafa Saymak op bezoek bij FC Dordrecht op de valreep voor de 1-2 zorgde.

