PEC gaat in de beker geen spelers sparen; Zwollenaren in sterkst mogelijke opstelling tegen Excelsior

PEC-trainer John Stegeman gaat geen spelers sparen in de bekerwedstrijd tegen Excelsior. Dat betekent dat de Zwollenaren dinsdagavond in Rotterdam (18.45 uur) aantreden in de sterkst mogelijke opstelling. En dat kan ook: op de geschorste Thomas Lam na is iedereen beschikbaar.

Voetballen in coronatijd, het blijft raar. Ook voor PEC-trainer John Stegeman die maar niet aan de lege tribunes went. ,,Maar we zijn blij dat we überhaupt kunnen spelen. Daar zijn we echt heel dankbaar voor. Zoals het voor veel mensen ook een stukje afleiding is. Want het leven wordt er door al die nieuwe regels natuurlijk niet leuker op.”

Stegeman reist dinsdagmiddag af naar Rotterdam in de wetenschap dat PEC de grote favoriet is. ,,Maar dat lijkt me logisch. Wij spelen in de eredivisie, zij een stapje lager.’’

Geen makkelijke avond

Dat betekent alleen niet dat de Epenaar ook een makkelijke avond verwacht. ,,Zo mag je nooit denken, en al helemaal niet in het bekertoernooi. Hoe vaak wordt een ploeg daar niet verrast?”

Bovendien is Excelsior echt geen slechte ploeg, meent Stegeman. ,,Zo hebben ze met Elias Mar Omarsson niet alleen een hele goede spits rondlopen, maar beschikken met een speler als Luigi Bruins ook over iemand met de nodige ervaring. Daarom zullen we echt volle bak moeten gaan en vliegen we deze wedstrijd aan zoals we dat altijd doen. Wij willen namelijk heel graag de volgende ronde weer in die koker komen.”

Fitte ploeg

Voor het eerst dit seizoen heeft Stegeman de beschikking over een fitte ploeg. Zelfs Slobodan Tedic, de huurling van Manchester City die mede door blessures een nogal ongelukkig seizoen heeft, is inzetbaar. En dat is een opsteker voor zowel PEC als de Serviër, van wie vorige week nog werd gedacht dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie zou komen, na de harde tackle tegen FC Utrecht.

Het enige waar Stegeman van baalde was dat zijn spelers nauwelijks de tijd hadden om te herstellen. ,,Tussen de wedstrijd van zaterdag tegen Ajax en die van Excelsior zitten twee dagen. Dat is eigenlijk te weinig. Maar goed, daar moeten we niet over gaan zeuren. We kunnen tenminste nog gewoon voetballen. En dat is in deze tijd al heel wat”, aldus de oefenmeester die vrijdagavond ook alweer met PEC aan de bak moet. Dan wacht in eigen huis FC Emmen.

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal; Nakayama, Saymak, Huiberts; Drost, Reijnders en Pherai.

Afwezig: Lam (geschorst)