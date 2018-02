PEC-goalie Van der Hart: ‘Deze rode kaart is hele bittere pil voor mij’

Met pijn in het hart stapte Mickey van der Hart zaterdagavond door de catacomben van het Philips Stadion. Maar het was niet de 4-0 nederlaag tegen PSV die de doelman van PEC Zwolle kwelde.

Van der Hart kreeg voor het eerst dit seizoen zijn kans onder de Zwolse lat, maar verdween al na veertig minuten van het veld met een rode kaart. ,,Dit is een heel bittere pil’’, bekende Van der Hart. ,,Ik heb heel erg toegeleefd naar dit duel, eindelijk mocht ik weer keepen en dan overkomt me dit.’’

Te laat

De 23-jarige Van der Hart kwam ver uit zijn doel en nam de Mexicaan Hirving Lozano mee in zijn mislukte missie om de bal te onderscheppen. ,,Ik was te laat, simpel. Ik heb de beelden nog niet teruggezien, maar ik denk dat de scheidsrechter die rode kaart wel kan geven. Ik was echt kapot op dat moment. Ik heb de tweede helft ook niet meer gezien. Ik zat in de kleedkamer om tot bedaren te komen. Nu ben ik rustig, maar dit is een heel grote teleurstelling. Nee, niet de grootste in mijn carrière. Dat polletje als keeper van GA Eagles tegen Ajax was nog wat erger, maar het doet wel pijn.’’

Bizar

Bizar genoeg kreeg Van der Hart zijn kans omdat eerste doelman Diederik Boer afgelopen woensdag in de bekerwedstrijd tegen AZ een rode prent kreeg, nadat hij hands maakte buiten de zestien. ,,Twee rode kaarten, twee keepers, in vier dagen tijd…. Alles zit deze week tegen’’, meende ook Van der Hart, na de derde Zwolse nederlaag in acht dagen tijd. ,,We moeten zorgen dat dit geen mentaal dingetje gaat worden en daarom is het mooi dat we dinsdag alweer de volgende wedstrijd hebben tegen Heerenveen. Dan kunnen we ons snel revancheren.’’